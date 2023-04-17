За 2022 год утекло больше 660 млн персональных данных россиян. Это в 4,5 раза больше, чем самих россиян

В 2022 году в открытый доступ попало больше 667 млн записей с персональными данными, что почти втрое больше, чем в 2021 году. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование InfoWatch.

Число персональных данных, которые утекли в сеть, превысило в 4,5 раза население страны.

В пять раз стало больше утечек у компаний из сегмента «Ретейл & HoReCa», в три раза чаще взламывали данные транспортных и энергетических компаний, в два раза больше опубликовали информации из категории «коммерческая тайна».

Более 20% утечек пришлось на малый бизнес, это в два раза больше, чем в 2021 году.

Злоумышленники стали выкладывать данные в сеть бесплатно. Эксперты считают, что ими движет желание не заработать, а нанести ущерб репутации компаний.

В апреле 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку данных.