В стране стало на 12% больше IT-специалистов

За 2022 год общее количество сотрудников в сфере IT увеличилось на 12%, до 761 тыс. человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина.

«Мы наблюдаем уверенный поступательный рост IT-отрасли. Кадры – главный актив, поэтому компании предлагают сотрудникам максимально выгодные условия», – заявил Максим Паршин.

Также он добавил, что уровень зарплат у IT-специалистов в два раза больше, чем у представителей других отраслей. В 2022 году айтишникам стали платить на 19% больше.