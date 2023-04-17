Государственные ведомства

Штрафы для рекламодателей ввели по запросу самих рекламщиков

Так недобросовестных участников рекламного рынка будет проще привлекать к ответственности. Это создаст среду справедливой конкуренции.

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что штрафы для рекламодателей, которые не будут передавать необходимую Роскомнадзору, ввели по требованию участников рынка. Об этом пишет «RG.RU».

«Часть участников рынка, чтобы начать исполнять требования закона, требуют введение дополнительных мер административной ответственности. Это поможет им оказаться в справедливых условиях по сравнению с теми, кто так и не приступит к исполнению закона и будет соответственно оштрафован», – сообщил Антон Горелкин.

С сентября 2022 года в систему ЕРИР (единого реестра интернет-рекламы) поступила информация от 5,7 млн компаний, они сообщили о 16 млрд рекламных продуктах.

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