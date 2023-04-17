Управленческий учет

📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

В бухгалтерском учете все по закону, а в управленческом – жиза. В бухгалтерском – молчаливые цифры, в управленческом – понимание, куда вы сливаете деньги и на что их лучше отправить, как отбить вложения и делать ли скидку, продавать или завтра банкротство.

Версия для печати

Каждая компания использует свои формы управленческих отчетов. Потому что у разных компаний разные цели – и под каждую нужен свой отчет.

Основных же отчетов четыре:

1. Отчет о движении денежных средств – видеть денежные потоки.

Как составить ОДДС после выгрузки данных из 1С и банка вы можете узнать прямо сейчас.

Просто посмотрите демо-урок курса «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

2. Отчет о прибылях и убытках – оценивать прибыль.

3. Баланс – чем владеет компания и за счет чего это получили.

4. Финмодель – планировать прибыль и выручку, анализировать показатели. Это ключевой документ.

На нашем курсе вы узнаете не только про финмодель, но и другие инструменты для стратегии бизнеса. Они подойдут при кризисах, взлетах и плановом росте. Но самое полезное: вы научитесь настраивать управленческий учет в 1С.

77

А также узнаете, как и чем в настройке управленческого учета помогут Google и Excel.

Мы показываем, как в них настраивать визуализацию. И даем огромное количество информации, которая научит вас препарировать любую компанию.

13 учебных блоков и итоговая аттестация сделают из вас специалиста по управленческому учету с удостоверение о повышении квалификации на руках.

Просто взгляните на эту программу и авторов-составителей >>>

Управленческий учет

📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

В бухгалтерском учете все по закону, а в управленческом – жиза. В бухгалтерском – молчаливые цифры, в управленческом – понимание, куда вы сливаете деньги и на что их лучше отправить, как отбить вложения и делать ли скидку, продавать или завтра банкротство.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания – важный финансовый документ. На его основании бухгалтер делает учетные записи, а проверяющие могут наложить административное взыскание. Кроме того, показатели такого отчета формируют остаток неиспользованной субсидии, который учреждению в ряде случаев необходимо вернуть в бюджет.

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 году бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

Не успел бухгалтер отправить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, как из ИФНС поступило требование исправить ошибки. Причем ошибки никакого отношения к отчету за 1 квартал 2023 года не имеют.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетинг

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Блоги являются важным инструментом для бизнеса. Они помогают привлечь внимание потенциальных клиентов и укрепить связи с существующими. Чтобы вести успешный блог, необходимо уметь создавать качественный контент, интересный вашей аудитории. Расскажем о различных типах статей и поделимся советами, как сделать увлекательный материал, и чек-листом, который будет полезен при написании.

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще