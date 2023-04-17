📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

Каждая компания использует свои формы управленческих отчетов. Потому что у разных компаний разные цели – и под каждую нужен свой отчет.

Основных же отчетов четыре:

1. Отчет о движении денежных средств – видеть денежные потоки.

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2. Отчет о прибылях и убытках – оценивать прибыль.

3. Баланс – чем владеет компания и за счет чего это получили.

4. Финмодель – планировать прибыль и выручку, анализировать показатели. Это ключевой документ.

На нашем курсе вы узнаете не только про финмодель, но и другие инструменты для стратегии бизнеса. Они подойдут при кризисах, взлетах и плановом росте. Но самое полезное: вы научитесь настраивать управленческий учет в 1С.

А также узнаете, как и чем в настройке управленческого учета помогут Google и Excel.

Мы показываем, как в них настраивать визуализацию. И даем огромное количество информации, которая научит вас препарировать любую компанию .

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