💰 Если храните наличными больше 1 млн рублей, то надо будет сообщать налоговикам. Иначе будет уголовка

В УК РФ предлагают ввести статью 187.1 «Неправомерный оборот денежных средств».

В уведомлении, которое надо направить в ФНС в течение недели после появления денег, должно быть указано происхождение этих денег, передает «Интерфакс».

За хранение налички без уведомления ФНС по новому проекту грозит конфискация и штраф в двухкратном размере.

То есть, если дома у вас лежит 1,5 млн рублей, о которых не знает ФНС, придется отдать эти 1,5 млн и еще заплатить штраф в 3 млн рублей.

Если люди хранят дома большие суммы наличными, то как правило, эти деньги являются следствием деятельности в теневом секторе экономики, и поэтому требуют особого внимания и контроля, считает автор проекта.