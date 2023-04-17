Налоги, взносы, пошлины

Ставка windfall tax в 2023 году может быть в два раза меньше, чем в 2024 году

Windfall tax заработает не раньше 2024 года. Законопроект о нем пока не готов, но есть риск, что платить новый сбор придется досрочно, потому что в следующем году ставка будет выше.

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Поправки в Налоговый кодекс, которыми хотят ввести новый сбор с дополнительной прибыли бизнеса, заработают не раньше 2024 года. Законопроект о новом сборе все еще обсуждается, пишет «Интерфакс».

Предварительно известно, что ставка сбора может составить до 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. – если заплатить сбор досрочно, в 2023 году.

А вот в 2024м ставка может быть уже выше – до 10%.

Такую разницу в цифрах источники «Интерфакса» видят как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженной на два.

Законопроект пока все еще не начали рассматривать, но ожидается, что его обсудят и запустят в работу уже совсем скоро.

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