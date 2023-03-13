Что такое windfall tax и сколько денег соберут с бизнеса с помощью нового сбора

Что за новый сбор

Информация о том, что бизнесу готовят новый загадочный сбор в госбюджет, появилась в новостях не так давно, но многие бизнесмены даже не обратили на нее внимание.

«Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», – объяснил, почему вообще возникла идея, вице-премьер Белоусов.

По этому случаю (и из-за дефицита бюджета в том числе) власти задумались над так называемым windfall tax – по сути, единоразовым, но немаленьким сбором со «сверхприбыли» бизнеса.

Почему windfall tax? Это заклинание такое?

Дословно это выражение переводится как «налог на доходы, принесенные ветром». Иными словами, речь про сбор в пользу государства с так называемой «лишней прибыли» – то есть доходов, которые оказались выше ожидаемых показателей.

2020й год, как ковидный, власти брать в расчет не будут: а вот в 2021 и 2022 годах бизнесу удалось неплохо восстановиться. Очень грубо говоря, за это и придется заплатить.

Откуда взяли идею

Само выражение «windfall tax» английское не потому, что закон о чистоте языка не работает, а потому, что практика введения такого сбора происходит из англоязычных стран. Подобного рода сборы вводили в разные времена в Великобритании, Евросоюзе и США. В Штатах, кстати, применили эту практику раньше всех: впервые еще в Первую мировую войну. Тогда шла речь о «налоге на прибыль от военных действий».

«Налог на сверхприбыль во время войны» составлял до 9 процентов доходов от вложенного капитала и облагал налогом всю прибыль сверх этого уровня по дифференцированным ставкам в диапазоне от 20 до 60 процентов. Экономист казначейства США Томас Адамс назвал этот налог «самым революционным событием в области государственных финансов с момента введения подоходного налога».

В дальнейшем практику подобных сборов использовали и в других государствах: в Великобритании, например, к ней обратились в очередной раз буквально в мае 2022 года.

Интересно, что далеко не всегда «налог на сверхприбыль» дает те результаты, ради которых вводился: в тех же Штатах при первом своем использовании он ударил по мелкому бизнесу, а не по крупному, для которого предназначался.

Что решили на данный момент

В России одно из главных отличий идеи – то, что новый сбор не затронет нефтегазовый сектор, если верить словам главы Минфина Антона Силуанова.

Заговорили о новой идее в начале февраля, затем она начала постепенно обретать черты: почему, зачем и сколько будут платить компании.

Пока ясна цель: получить с помощью этого сбора планируют около 300 млрд рублей в бюджет. Это «деньги достаточно существенные для финансирования тех программ, социальных программ, которые мы проводим и будем проводить в текущем году, которые, собственно, поддержат и людей, и наши инфраструктурные планы», считают в Минфине.

Однако конкретные параметры все еще активно обсуждаются. Одно из главных затруднений – то, что узнать реальные финансовые показатели бизнеса за прошлый год раньше конца марта не получится.

Почему? Хотя бы просто потому, что годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность сдают не позднее трех месяцев после отчетного периода – то есть, не позже 31 марта 2023 года (в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Исходить из примерных результатов при установлении суммы нового сбора сложно – на это обращают внимание и чиновники Минфина.

Говоря предварительно об «успешном» 2022 году, власти могут пока опираться только на данные Росстата по итогам первого полугодия 2022 года: там действительно случился неплохой рост:

Конечные же данные за 2022 год еще только предстоит получить.

Кто и как будет платить

Итак, из того, что известно прямо сейчас. Ориентировочно ставка уплаты нового сбора составит 4-5% от дополнительной прибыли за 2021-2022 годы. Считать будут в отношении этого двухлетнего периода к периоду 2018-2019 годов: 2020й, как мы выше писали, из подсчета исключают.

Пример того, сколько могут заплатить некоторые крупные компании, по которым уже есть ориентировочные цифры, рассчитал эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев: Норникель – 14 млрд рублей, НЛМК – 13 млрд рублей, ФосАгро – 13 млрд, РУСАЛ – 10 млрд и т.п.

Сбор будет единоразовый, то есть это не постоянный налог. Конкретного перечня тех, кто платить не будет, пока нет: слухи все так же ходят про нефтегазовый сектор как исключение и малый бизнес. Остальных вопрос, видимо, коснется.

Эксперты пока гадают на кофейной гуще, ведь текста законопроекта о новом сборе пока нет, хотя его обещают совсем скоро внести на рассмотрение в Госдуму (пообещали еще в первых числах марта).

Вот что говорит Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты аудита»:

– Большая часть бизнеса реинвестирует основную часть прибыли в дальнейшее развитие, в производство и инновации. И потребность в таком вложении прибыли возросла многократно после введения санкций. Идея windfall tax взята из-за рубежа. Такие налоги вводились и в ЕС, и в США. Для нашего же бизнеса после пандемии и последних событий дополнительная налоговая нагрузка может сказаться крайне отрицательно. Остаётся надеяться, что налог реально коснется только тех, у кого есть сверхприбыли и свободные лишние денежные средства.