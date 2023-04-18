IT-компании

Для льготной ипотеки IT-специалистам могут отменить требования к размеру заработной платы

Минцифры упрощает условия для получения льготной ипотеки сотрудникам аккредитованных IT-компаний в возрасте до 30 лет.

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Минцифры предложило упростить правила получения льготной ипотеки молодыми IT-специалистами до 30 лет, убрав требования к их минимальной зарплате. Об этом пишет «ТАСС».

Помимо этого, министерство собирается увеличить общую сумму льготного кредита до 500 млрд рублей. Сейчас размер ипотеки на особых условиях составляет 240 млрд рублей.

С февраля 2023 года ипотеку под 5% годовых могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний от 18 до 50 лет. Заемщики должны работать в IT-компании в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора. В случае смены работы нужно снова устроиться в другую аккредитованную фирму не позднее шести месяцев.

Максимальная сумма льготной ипотеки в Москве составляет 18 млн рублей, однако ее можно увеличить до 30 млн, если дополнительно выбрать рыночную программу.

Сейчас льготную ипотеку получили более 10 тыс. человек. Общая сумма кредитов свыше 90 млрд рублей.

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