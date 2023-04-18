Центробанк готов к старту цифрового рубля

Банк России готов проводить реальные операции с новой формой денег – цифровым рублем. Об этом пишет «ТАСC» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть, уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», – заявила Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль будет представлять собой уникальный код. В отличие от криптовалюты его выпускает только Центробанк, а также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к национальной валюте.

Электронные деньги можно хранить в цифровых кошельках на платформе ЦБ или банка.

В отличие от безналичных средств на банковских счетах, на цифровые рубли не начисляются проценты. Поэтому цифровой рубль не вытеснит безнал.

Также Эльвира Набиуллина добавила, что применение цифровых рублей – личное дело каждого. Те, кто решил не пользоваться новыми деньгами, «не должны быть дискриминированы».