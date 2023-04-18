Цифровой рубль

Центробанк готов к старту цифрового рубля

После тестирования новую цифровую валюту банки будут предлагать всем клиентам. Наличные и безналичные деньги цифровой рубль не вытеснит.

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Банк России готов проводить реальные операции с новой формой денег – цифровым рублем. Об этом пишет «ТАСC» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть, уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», – заявила Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль будет представлять собой уникальный код. В отличие от криптовалюты его выпускает только Центробанк, а также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к национальной валюте.

Электронные деньги можно хранить в цифровых кошельках на платформе ЦБ или банка.

В отличие от безналичных средств на банковских счетах, на цифровые рубли не начисляются проценты. Поэтому цифровой рубль не вытеснит безнал.

Также Эльвира Набиуллина добавила, что применение цифровых рублей – личное дело каждого. Те, кто решил не пользоваться новыми деньгами, «не должны быть дискриминированы».

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