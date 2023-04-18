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Депутат Колунов: чтобы ликвидировать нехватку кадров, нужно построить новые колледжи

Также в школах предлагают ввести традиционные уроки труда и добавить больше прикладных предметов. Ученики смогут освоить столярное и слесарное дело, научатся шить одежду.

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Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил строить новые учебные заведения, чтобы бороться с дефицитом кадров. Об этом пишет «Парламентская газета».

1 января 2023 года вступил в силу закон, по которому компании-инвесторы в детские сады, школы, техникумы и вузы могут получить инвестиционный налоговый вычет.

«Теперь компании могут безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование образовательных учреждений новые здания либо перечислять деньги. Но нужно идти дальше», – заявил Сергей Колунов.

Депутат предлагает строить новые корпусы учебных заведений, а также добавить в школьные программы прикладные предметы: столярное и слесарное дело, кройку и шитье.

По мнению Сергея Колунова, такие изменения закроют потребность отечественной экономики в специалистах рабочих профессий.

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