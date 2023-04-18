Иностранные компании тоже будут платить windfall tax

Минфин собирается оформить разовый сбор с бизнеса (windfall tax) как «налог чрезвычайного характера». Об этом пишут «Известия».

Сбор из сверхприбыли за 2021-2022 годы будут платить не только компании из РФ, но и иностранные организации с постоянным представительством в стране.

Размер сверхприбыли будут определять в сравнении с показателями за 2018-2019 годы.

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2024 года. Однако Минфин мотивирует бизнес делать взносы раньше. Тогда ставка налога составит 5% от суммы сверхприбыли за 2021-2022.

Если сделать взнос в январе 2024 года, то ставка налога будет 10% от сверхприбыли.