Иностранные компании тоже будут платить windfall tax

Минфин собирается оформить разовый сбор с бизнеса (windfall tax) как «налог чрезвычайного характера». Об этом пишут «Известия».
Сбор из сверхприбыли за 2021-2022 годы будут платить не только компании из РФ, но и иностранные организации с постоянным представительством в стране.
Размер сверхприбыли будут определять в сравнении с показателями за 2018-2019 годы.
Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2024 года. Однако Минфин мотивирует бизнес делать взносы раньше. Тогда ставка налога составит 5% от суммы сверхприбыли за 2021-2022.
Если сделать взнос в январе 2024 года, то ставка налога будет 10% от сверхприбыли.