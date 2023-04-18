Компания МойОфис запустила аналог иностранных корпоративных программ

Об этом сообщается на сайте компании.
«Единое цифровое рабочее пространство Squadus обеспечивает управление информационными потоками, структурирование чатов, поиск и систематизацию документов, а также организацию видеоконференций, что ускоряет бизнес-процессы организации», – сказано в сообщении.
Предполагается, что Squadus станет заменой зарубежного программного обеспечения, например, Microsoft Teams.
Squadus доступен на всех платформах и поддерживает большинство операционных систем.
Базовая стоимость программы – 3 250 рублей в год. Это на 37-47% дешевле решений крупнейших иностранных производителей.