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Компания МойОфис запустила аналог иностранных корпоративных программ

Речь про программу Squadus, которая позволяет организовать дистанционное корпоративное общение в организации.

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Об этом сообщается на сайте компании.

«Единое цифровое рабочее пространство Squadus обеспечивает управление информационными потоками, структурирование чатов, поиск и систематизацию документов, а также организацию видеоконференций, что ускоряет бизнес-процессы организации», – сказано в сообщении.

Предполагается, что Squadus станет заменой зарубежного программного обеспечения, например, Microsoft Teams.

Squadus доступен на всех платформах и поддерживает большинство операционных систем.

Базовая стоимость программы – 3 250 рублей в год. Это на 37-47% дешевле решений крупнейших иностранных производителей.

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