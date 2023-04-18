За нарушение закона о маркировке рекламы хотят штрафовать до 700 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает штрафовать рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем за нарушение закона о маркировке. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

«Система штрафов, которую мы предлагаем ввести, должна мотивировать рынок играть по прозрачным правилам», – написал Горелкин.

За нарушение правил маркировки рекламы будут штрафовать:

физлиц – на сумму до 100 тыс. рублей;

должностных лиц – до 200 тыс. рублей;

юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

Больше всего придется заплатить компаниям-операторам рекламных данных (ОРД). Им грозит административный штраф до 700 тыс. рублей.

До запуска рекламы все данные нужно отправить в ОРД, чтобы получить идентификатор (токен), после чего ОРД передаст сведения в Роскомнадзор.

За распространение рекламы без идентификатора (токена) или за несоблюдение требований к его размещению физическим лицам придется заплатить 30-100 тыс. рублей., должностным лицам – 100-200 тыс. рублей, а юрлицам – 200-500 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года начала работать система учета рекламы в интернете (ЕРИР), однако ответственность за нарушения не была обозначена. Теперь размеры штрафов прописаны в поправках в КоАП.

Недавно на «Клерке» писали, что штрафы для рекламодателей ввели по запросу самих рекламщиков.