Законопроекты

За нарушение закона о маркировке рекламы хотят штрафовать до 700 тысяч рублей

Готовы поправки в КоАП за нарушение новых положений закона «О рекламе». Юридическим лица грозит штраф до 500 тыс. рублей, а операторам рекламных данных до 700 тыс. рублей.

Версия для печати

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает штрафовать рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем за нарушение закона о маркировке. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

«Система штрафов, которую мы предлагаем ввести, должна мотивировать рынок играть по прозрачным правилам», – написал Горелкин.

За нарушение правил маркировки рекламы будут штрафовать:

  • физлиц – на сумму до 100 тыс. рублей;
  • должностных лиц – до 200 тыс. рублей;
  • юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

Больше всего придется заплатить компаниям-операторам рекламных данных (ОРД). Им грозит административный штраф до 700 тыс. рублей.

До запуска рекламы все данные нужно отправить в ОРД, чтобы получить идентификатор (токен), после чего ОРД передаст сведения в Роскомнадзор.

За распространение рекламы без идентификатора (токена) или за несоблюдение требований к его размещению физическим лицам придется заплатить 30-100 тыс. рублей., должностным лицам – 100-200 тыс. рублей, а юрлицам – 200-500 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года начала работать система учета рекламы в интернете (ЕРИР), однако ответственность за нарушения не была обозначена. Теперь размеры штрафов прописаны в поправках в КоАП.

Недавно на «Клерке» писали, что штрафы для рекламодателей ввели по запросу самих рекламщиков.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

В 1С вычет предоставляется автоматически при расчёте аванса. Иногда возникает ситуация, когда одному сотруднику предоставляется два вычета. В каких случаях это нормально, а в каких – ошибка, расскажем в статье.

Предоставляются два вычета по НДФЛ в 1С: что делать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Психология для бухгалтера

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Возможно, многие из вас  сталкивались с определенными типами перверсии как в личной жизни, так и профессиональной среде, даже порой не задумываясь о том, что происходит на самом деле, списывая это на «крутой» нрав начальника или своего партнера.

Когда  руководитель – нарциссический перверт

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Поиск работы бухгалтеров

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц

Да прямо здесь, на «Клерке». Причем работу может найти не только бухгалтер, но и финансист, операционист, консультант по 1С. Можно заниматься аккаутингом – работать с соцсетями компании или даже устроиться техником.

Как найти работу за 100 000 рублей в месяц
Читать еще