Анатолий Вассерман продолжает волновать умы. Его законопроект власти осудили, но люди продолжают обсуждать в интернете

Напомним вкратце идею: если вы храните дома больше 1 млн рублей, то должны отчитаться налоговой о том, откуда у вас такие деньги. Иначе для вас будет новая статья Уголовного кодекса, согласно идее Вассермана.

Минфин законопроект решительно осудил и заверил, что такие идеи не рассматриваются.

Но сам по себе проект-то хороший, считает один из блогеров на «Клерке».

«Вот только скажите, у вас действительно у большинства больше миллиона рублей лежит дома под матрасом? Или всё же основная сумма лежит в банках под процентами? Вы чего все раскричались то? Давно видели миллион налом? А вот у кого налички действительно много – это у тех, у кого она находится не слишком законно – это и бизнесмены, работающие в серую, отмывающие деньги, и любящие брать взяточки, и прочие не сильно чистые на руку люди», пишет он.

На автора поста уже накинулись в комментариях:

«Нет, я реально никак понять не могу: это реально такая фантастическая цифра? которая может быть у наркобаронов и крупных взяточников?», гневно пишет один из читателей.

Поспорить с автором поста или согласиться можно прямо сейчас в Трибуне: вот ссылочка.

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