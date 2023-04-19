Нелегальных кредиторов стало в три раза больше

Центробанк сообщил, что в первом квартале 2023 года число нелегальных кредиторов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

«Мы настроили свои поисковые системы и алгоритмы, которые мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, и обнаруживают такие незаконные компании. Кстати, это помогает нам выявлять и офисы нелегальных кредиторов, которые продолжают работать „на земле“, потому что информацию о своих „точках“ они дают на разных ресурсах», – сообщил Валерий Лях.

Нелегальных кредиторов стало больше в связи с развитием цифровых технологий. Потребители привыкают получать услуги дистанционно, а мошенники и недобросовестные участники финансового рынка этим пользуются.

За первый квартал 2023 года Центробанк выявил 1 159 нелегальных форекс-дилеров и финансовых пирамид. Это на 24,6% больше, чем в том же периоде в 2022 году.

Ранее мы писали, что за организацию финансовых пирамид предложили ужесточить наказание до 12 лет лишения свободы. Валерий Лях сообщил, что ведомства сейчас активно обсуждают новый законопроект.