Экономические преступления

Молодежь до 25 лет меньше всего попадается на уловки мошенников: исследование ВТБ

В фокус злоумышленников чаще всего попадают москвички в возрасте от 39 лет.

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Об этом пишет «ТАCC» со ссылкой на исследование банка ВТБ.

«За два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м – 49%, а в этом году – уже 52%. Чаще всего на их уловки попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет», – сообщили в ВТБ.

В 2023 году молодежь до 25 лет сталкивалась с мошенниками только в 4% случаев. Злоумышленники пытались обмануть только 13% представителей старшего поколения (от 65 лет).

27% клиентов банка от 35 до 44 лет становились жертвами мошенников, 24% – от 45 до 54 лет.

Сама распространенная схема обмана – социальная инженерия, когда человек самостоятельно называет свои личные данные. На эту схему приходится больше 90% всех атак.

С начала 2023 года в банк ВТБ поступило 1,5 млн сообщений от клиентов о звонках мошенников. Чаще всего такая информация приходила от жителей ЦФО.

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