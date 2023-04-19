Яндекс ищет гуманитариев для работы с аналогом ChatGPT

«Яндекс» набирает профессиональных редакторов, журналистов, филологов и педагогов для обучения работе с собственной нейросетью YaLM 2.0 – аналогом ChatGPT. Об этом пишут «Известия».

Специалисты гуманитарных областей будут создавать эталонные тексты для обучения нейросети.

«AI-тренер – это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом. Мы ищем таких специалистов, потому что разрабатываем YaLM 2.0 – нейросеть следующего поколения, которая будет работать в „Алисе“, „Поиске“ и других наших сервисах», – сообщил руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков.

В компании заявили, что нужно несколько сотен специалистов. Размер заработной платы пока не раскрывается, однако источник издания предположил, что могут платить около 150 тыс. рублей в месяц.

В ноябре 2022 года начала работать нейросеть ChatGPT, она может генерировать тексты разного объема и писать программный код. На «Клерке», кстати, у чат-бота ChatGPT есть собственный блог.