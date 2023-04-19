Больничные

❓Вот вопрос: нужно ли сейчас включать в ежемесячный отчет о сотрудниках работника, который заболел после увольнения

Работник уволился, а позже принес больничный лист. Если 30 календарных дней с момента увольнения не истекли, то нужно назначить пособие. А что с отчетностью?

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В отчет с персонифицированными сведениями включить уволенного работника, которому работодатель начислил и выплатил пособие по временной нетрудоспособности, нужно обязательно.

Да, уволенный больше не является застрахованным, но выплата ему начислена в рамках трудовых отношений.

Уволенному в апреле работнику вы оплатили в мае первые три дня нетрудоспособности. Тогда бывшего работника нужно включить в персонифицированный отчет за апрель и за май. В строках 020060 укажите персональные данные  ИНН (при наличии), СНИЛС и Ф. И. О. В строку 070 впишите сумму пособия за оплаченные три дня болезни.

С четвертого дня нетрудоспособность уволенному оплачивает Соцфонд, поэтому эту часть пособия не нужно включать в ежемесячный персонифицированный отчет.

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Больничные

❓Вот вопрос: нужно ли сейчас включать в ежемесячный отчет о сотрудниках работника, который заболел после увольнения

Работник уволился, а позже принес больничный лист. Если 30 календарных дней с момента увольнения не истекли, то нужно назначить пособие. А что с отчетностью?

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