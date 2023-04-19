❓Вот вопрос: нужно ли сейчас включать в ежемесячный отчет о сотрудниках работника, который заболел после увольнения

В отчет с персонифицированными сведениями включить уволенного работника, которому работодатель начислил и выплатил пособие по временной нетрудоспособности, нужно обязательно.

Да, уволенный больше не является застрахованным, но выплата ему начислена в рамках трудовых отношений.

Уволенному в апреле работнику вы оплатили в мае первые три дня нетрудоспособности. Тогда бывшего работника нужно включить в персонифицированный отчет за апрель и за май. В строках 020–060 укажите персональные данные – ИНН (при наличии), СНИЛС и Ф. И. О. В строку 070 впишите сумму пособия за оплаченные три дня болезни.

С четвертого дня нетрудоспособность уволенному оплачивает Соцфонд, поэтому эту часть пособия не нужно включать в ежемесячный персонифицированный отчет.

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