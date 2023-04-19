Больше всего из-за санкций подорожала жевательная резинка

Цены на жвачку достигли рекордных значений за последние 10 лет. Продажи упали на 2,9%.

С марта 2022 года в стране больше всего подорожала жевательная резинка. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Росстат.

В марте 2023 года стоимость упаковки жевательной резинки в среднем составила 39 рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года цена вырослана 22,3%, тогда продукт стоил 32 рубля.

На фоне санкционного давления выросла стоимость изготовления упаковки для жвачки. Помимо этого, сам продукт не производится в РФ, а импортируется из-за границы.

К февралю 2023 года спрос на жевательную резинку упал, продажи сократились на 2,9%.

Кроме жвачки в список наиболее подорожавших продуктов попали маргарин (+22%), огурцы (+20%), печенье (+17,3%) и репчатый лук (+16%).