Время командировки предложили оплачивать не по-среднему, а из оклада

С предложением выступил депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов. Он разработал поправки в ТК РФ, пишет «Парламентская газета».
В ТК РФ хотят ввести норму, по которой оплата может быть как по-среднему, так в обычном размере (из оклада). Но эту норму работодатель должен прописать в нормативке и получить согласие работника.
Средний дневной заработок (СДЗ) для оплаты командировок считают так: зарплату за 12 предшествующих месяцев делят на отработанные дни. В расчет не берут время и начисления больничных, отпусков и прочие периоды, оплаченные по-среднему.
Потом СДЗ умножают на количество рабочих дней командировки.
Но дело в том, что в некоторых месяцах, где много праздников, рабочий день стоит дороже, чем в среднем за год. В итоге командированные получают меньше, чем их коллеги.
Такие ситуации хотят исключить.
Комментарии4
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
Ага. Давайте. Лишней работы прибавится.
ну уж лучше из оклада. Я лично задолбалась в бухгалтерской 1С вручную высчитывать средний
а мы все равно доплачиваем до оклада
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
Почему из оклада лучше? У нас премиальный фонд большой. Средний заработок иногда в два раза больше чем из оклада. Из оклада считать проще. Согласна. Но опять получится ситуация одним считай так. Другим так. Пока 1 с это реализует будем руками считать.