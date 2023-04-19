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Подотчет, командировки

Время командировки предложили оплачивать не по-среднему, а из оклада

Сейчас за время командировки сотрудники получают оплату по-среднему. Иногда эта сумма меньше, чем обычная зарплата. Поэтому норму об оплате командировок хотят поменять.
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С предложением выступил депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов. Он разработал поправки в ТК РФ, пишет «Парламентская газета».

В ТК РФ хотят ввести норму, по которой оплата может быть как по-среднему, так в обычном размере (из оклада). Но эту норму работодатель должен прописать в нормативке и получить согласие работника.

Средний дневной заработок (СДЗ) для оплаты командировок считают так: зарплату за 12 предшествующих месяцев делят на отработанные дни. В расчет не берут время и начисления больничных, отпусков и прочие периоды, оплаченные по-среднему.

Потом СДЗ умножают на количество рабочих дней командировки.

Но дело в том, что в некоторых месяцах, где много праздников, рабочий день стоит дороже, чем в среднем за год. В итоге командированные получают меньше, чем их коллеги.

Такие ситуации хотят исключить.

Комментарии

4
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    1 час назад

    Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

    Ага. Давайте. Лишней работы прибавится. 

  • Логотип бух2007
    бух2007
    57 минут назад

    ну уж лучше из оклада. Я лично задолбалась в бухгалтерской 1С вручную высчитывать средний

  • Логотип Anna Prokasheva
    Anna Prokasheva 52 минуты назад

    а мы все равно доплачиваем до оклада

  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    11 минут назад

    Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

    Почему из оклада лучше? У нас премиальный фонд большой. Средний заработок иногда в два раза больше чем из оклада. Из оклада считать проще. Согласна. Но опять получится ситуация одним считай так. Другим так. Пока 1 с это реализует будем руками считать. 

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