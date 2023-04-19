Время командировки предложили оплачивать не по-среднему, а из оклада

Сейчас за время командировки сотрудники получают оплату по-среднему. Иногда эта сумма меньше, чем обычная зарплата. Поэтому норму об оплате командировок хотят поменять.

С предложением выступил депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов. Он разработал поправки в ТК РФ, пишет «Парламентская газета».

В ТК РФ хотят ввести норму, по которой оплата может быть как по-среднему, так в обычном размере (из оклада). Но эту норму работодатель должен прописать в нормативке и получить согласие работника.

Средний дневной заработок (СДЗ) для оплаты командировок считают так: зарплату за 12 предшествующих месяцев делят на отработанные дни. В расчет не берут время и начисления больничных, отпусков и прочие периоды, оплаченные по-среднему.

Потом СДЗ умножают на количество рабочих дней командировки.

Но дело в том, что в некоторых месяцах, где много праздников, рабочий день стоит дороже, чем в среднем за год. В итоге командированные получают меньше, чем их коллеги.

Такие ситуации хотят исключить.