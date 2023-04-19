Материальная помощь заграничным дистанционщикам облагается НДФЛ и взносами

Напомним, если речь идет о зарплате таких дистанционщиков, то она будет доходом от источников не в РФ.

При этом матпомощь в сумме до 4 тыс. рублей не облагается НДФЛ. Часть матпомощи свыше 4 тыс. – облагается

Что касается страховых взносов, то матпомощь в пределах 4 тыс. рублей сотрудникам, дистанционно работающим из-за границы, не облагается взносам.

А в части, превышающей 4 тыс. рублей – матпомощь облагается взносами на ОПС, ОМС, ОСС.

Вместе с тем если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законами о соцстраховании (№ 167-ФЗ и № 255-ФЗ) и НК РФ, то применяются правила международного договора.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.04.2023 № 03-04-06/29885.