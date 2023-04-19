💰 Что делать: собственник боится банкротства из-за бесконтрольного вывода денег

А нередко на практике бывает и такое: собственник принимает решение не выводить прибыль вовсе, абстрактно оценивая, что лишь 11-12% выручки превращается в прибыль.
Чтобы вернуть азарт предпринимательства, вам нужно показать, что на самом деле происходит с бизнесом и есть ли риски, чтобы вот так экономить.
После курса уже не будет сложностей, чтобы:
- собрать отчеты (ДДС, ОПиУ, баланс);
- найти нераспределенную прибыль.
Варианты – самые разные и зависят от особенностей бизнеса: от «поднять зарплату за должность гендиректора» – до различных законных схем с недвижимостью. Все еще рабочие варианты с займами и ежемесячными дивидендами.
Для некоторого бизнеса кредитование будет выгодным вариантом.
Но принимать такие решения можно после анализа отчета. Этому мы как раз и учим на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».
Еще во время обучения вы сразу можете приступить к наведению порядка в финансах компании, внедрить отчеты и планирование.
А если пройдете всю программу, то станете специалистом, который способен увеличить прибыль бизнеса. А таких среди бухгалтеров сейчас мало.
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