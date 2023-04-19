💰 Что делать: собственник боится банкротства из-за бесконтрольного вывода денег

Если в прошлом был негативный опыт, то собственники предпочтут перестраховаться: не тратить авансы, не поднимать зарплату, дивиденды выводить ограниченно. У такого подхода есть минусы.

А нередко на практике бывает и такое: собственник принимает решение не выводить прибыль вовсе, абстрактно оценивая, что лишь 11-12% выручки превращается в прибыль.

его мотивация падает. И тогда может произойти абсурдная ситуация: на счетах копятся миллионы, но владелец бизнеса получает невысокую зарплату, скромные дивиденды и Чтобы вернуть азарт предпринимательства, вам нужно показать, что на самом деле происходит с бизнесом и есть ли риски, чтобы вот так экономить.

курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах», который научит вас работать с финансами бизнеса.

После курса уже не будет сложностей, чтобы:

собрать отчеты (ДДС, ОПиУ, баланс);

найти нераспределенную прибыль.

Если отчеты покажут, что нераспределенную прибыль на самом деле можно выводить, то нужно составить финмодель – чтобы понять, за счет чего ее можно забрать.

Варианты – самые разные и зависят от особенностей бизнеса: от «поднять зарплату за должность гендиректора» – до различных законных схем с недвижимостью. Все еще рабочие варианты с займами и ежемесячными дивидендами.

Для некоторого бизнеса кредитование будет выгодным вариантом.

Но принимать такие решения можно после анализа отчета. Этому мы как раз и учим на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Еще во время обучения вы сразу можете приступить к наведению порядка в финансах компании, внедрить отчеты и планирование.

Посмотрите демо-урок.

А если пройдете всю программу, то станете специалистом, который способен увеличить прибыль бизнеса. А таких среди бухгалтеров сейчас мало.