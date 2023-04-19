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УК РФ

Журналиста Андрея Караулова обвиняют в незаконной сдаче в аренду 50 квартир

На журналиста Андрея Караулова и его родственников оформлено 50 квартир в Москве, которые он нелегально сдавал через третьих лиц.
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В этой связи возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в отношении бывшего автора программы «Момент истины» были возбуждены уголовные дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова.

Следствие полагает, что доход от аренды составил около 100 млн рублей, но пока доказали 4,8 млн.

Если виновность журналиста докажут, то могут изъять не только незаконно полученный доход, но и сами квартиры как «орудия преступления», пишет издание.

Между тем адвокат Караулова опроверг информацию об уголовном деле передает ТАСС. Он заявил, что уголовное дело если и возбуждено, то в отношении неустановленных лиц.

Комментарии

9
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    но и сами квартиры как «орудия преступления», пишет издание.

    Чтоооо????

    • Логотип SS-20
      SS-20 1 час назад

      и утилизировать бульдозером...вместе со всем подъездом)))

    • Логотип Мирам
      Мирам 59 минут назад

      арендаторы оттуда живыми не выходили, в общем.

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 51 минуту назад
      Чтоооо????

      Омерзительность будущего не знает границ...

    • Логотип itklerk
      itklerk
      17 минут назад

      Василий

      вот это странно

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg 59 минут назад

    Андрейврач

    Караулов крайне малосимпатичная личность-"И нашим, и вашим за копейку спляшем!" PS Почему он "журналист" ,а не риэлтор?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 29 минут назад

      Главный бухгалтер

      ,а не риэлтор?

      это уже даже не риэлтор! 50 квартир !!!! в Москве или не известно?

      да столько квартир даже у Собянина нет!

  • Логотип Мирам
    Мирам 59 минут назад

    Публичный человек, ё-маё, и дурку-дуркой развёл..

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    На журналиста Андрея Караулова и его родственников оформлено 50 квартир в Москве, которые он нелегально сдавал 

    а оформлено легально? Где взял?

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