Журналиста Андрея Караулова обвиняют в незаконной сдаче в аренду 50 квартир

На журналиста Андрея Караулова и его родственников оформлено 50 квартир в Москве, которые он нелегально сдавал через третьих лиц.

В этой связи возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в отношении бывшего автора программы «Момент истины» были возбуждены уголовные дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова.

Следствие полагает, что доход от аренды составил около 100 млн рублей, но пока доказали 4,8 млн.

Если виновность журналиста докажут, то могут изъять не только незаконно полученный доход, но и сами квартиры как «орудия преступления», пишет издание.

Между тем адвокат Караулова опроверг информацию об уголовном деле передает ТАСС. Он заявил, что уголовное дело если и возбуждено, то в отношении неустановленных лиц.