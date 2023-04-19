Журналиста Андрея Караулова обвиняют в незаконной сдаче в аренду 50 квартир

В этой связи возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсантъ».
Ранее в отношении бывшего автора программы «Момент истины» были возбуждены уголовные дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова.
Следствие полагает, что доход от аренды составил около 100 млн рублей, но пока доказали 4,8 млн.
Если виновность журналиста докажут, то могут изъять не только незаконно полученный доход, но и сами квартиры как «орудия преступления», пишет издание.
Между тем адвокат Караулова опроверг информацию об уголовном деле передает ТАСС. Он заявил, что уголовное дело если и возбуждено, то в отношении неустановленных лиц.
Комментарии9
Борис МальцевКлерк
Чтоооо????
и утилизировать бульдозером...вместе со всем подъездом)))
арендаторы оттуда живыми не выходили, в общем.
Омерзительность будущего не знает границ...
Василий
вот это странно
Андрейврач
Караулов крайне малосимпатичная личность-"И нашим, и вашим за копейку спляшем!" PS Почему он "журналист" ,а не риэлтор?
Главный бухгалтер
это уже даже не риэлтор! 50 квартир !!!! в Москве или не известно?
да столько квартир даже у Собянина нет!
Публичный человек, ё-маё, и дурку-дуркой развёл..
Главный бухгалтер
а оформлено легально? Где взял?