Если налоговики не соблюдают сроки по требованиям и налоговым проверкам, на итоги их решения это не влияет. Так считают в Минфине

В департаменте налоговой политики Минфина уверены, что если сами налоговики нарушили сроки направления требований или проведения налоговых проверок, вы все равно обязаны, например, уплатить доначисления точно в срок.

Если налоговики нарушили сроки:

принимать решение по проверяемому налогоплательщику они все равно будут, руководствуясь правильными (а не реальными) сроками.

Минфин называет это законным в письме Департамента налоговой политики от 24 января 2023 г. № 03-02-07/5069.

Больше того, «если проверяющие нарушили сроки рассмотрения материалов налоговой проверки, то это не будет являться препятствием для принятия налоговым органом того или иного итогового решения и не будет являться безусловным основанием для его отмены», пишут чиновники.

Прокомментировать это утверждение мы попросили Антона Свирякина, эксперта по GR, управляющего партнера ООО «ДжиАр.ПРО». Вот что говорит эксперт:

– В нашем случае, наличие в НК РФ требований в отношении необходимости соблюдения налоговыми органами установленных процессуальных сроков характеризуется отсутствием какой-либо ответственности за их нарушение. Приведенные в Письме Департамента налоговой политики Минфина России от 24 января 2023 г. № 03-02-07/5069 ссылки на Определение КС РФ от 20.04.2017г. № 790-О и Определение ВС РФ от 21.08.2019 г. по делу № А50-24146/2018 лишь еще раз это подтверждают.

Формула такой «вседозволенности нарушать сроки» будет в практике до тех пор, пока ограничения и ответственность не пропишут в законах, заключает Свирякин.