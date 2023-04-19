Если налоговики не соблюдают сроки по требованиям и налоговым проверкам, на итоги их решения это не влияет. Так считают в Минфине

Если налоговики нарушили сроки:
направления требования об уплате задолженности (ст. 70 НК РФ);
проведения камеральной и выездной налоговых проверок (п. 2 ст. 88, п. 6 ст. 89 НК РФ);
принимать решение по проверяемому налогоплательщику они все равно будут, руководствуясь правильными (а не реальными) сроками.
Минфин называет это законным в письме Департамента налоговой политики от 24 января 2023 г. № 03-02-07/5069.
Больше того, «если проверяющие нарушили сроки рассмотрения материалов налоговой проверки, то это не будет являться препятствием для принятия налоговым органом того или иного итогового решения и не будет являться безусловным основанием для его отмены», пишут чиновники.
Прокомментировать это утверждение мы попросили Антона Свирякина, эксперта по GR, управляющего партнера ООО «ДжиАр.ПРО». Вот что говорит эксперт:
– В нашем случае, наличие в НК РФ требований в отношении необходимости соблюдения налоговыми органами установленных процессуальных сроков характеризуется отсутствием какой-либо ответственности за их нарушение. Приведенные в Письме Департамента налоговой политики Минфина России от 24 января 2023 г. № 03-02-07/5069 ссылки на Определение КС РФ от 20.04.2017г. № 790-О и Определение ВС РФ от 21.08.2019 г. по делу № А50-24146/2018 лишь еще раз это подтверждают.
Формула такой «вседозволенности нарушать сроки» будет в практике до тех пор, пока ограничения и ответственность не пропишут в законах, заключает Свирякин.
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