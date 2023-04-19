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🔥Вакансии дня на «Клерке»: что нового для тех, кто ищет работу

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
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  • Бухгалтер

    Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: что нового для тех, кто ищет работу

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

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