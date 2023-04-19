Бухгалтеры не рады новой форме 6-НДФЛ

Обсуждение этого отчета идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Напомним, что в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период. Таблицу с построчными данными смотрите здесь.
Коллеги рассказывают, что у них в 1С «пополз» весь НДФЛ при начислении зарплаты за март и пришлось заново все перепроводить. У кого-то программа не ставит в раздел 2 выплаченный доход.
Но некоторые бухгалтеры без особых трудностей заполнили расчет.
Мы решили провести опрос на эту тему. Голосуйте.
Комментарии10
Бухгалтер
даже при начислении аванса за апрель ндфл начисляет как за полный оклад
Главный бухгалтер
а как у Вас август включился? полный оклад?
Сделала быстро - видимо опыт помогал 😆
Ирина
Наша бух по зарплате тоже легко справилась, всего лишь четыре раза уволиться грозилась и два калькулятора разбила.
Ирина
Кстати, первый калькулятор пострадал из-за работы, а второй - из-за любопытства.
Главный бухгалтер
Я не очень понял.
Эта тема про проблемы с самим отчётом?
или это о проблемах в настройках программы 1сцы ? как сделать что бы программа сама заполняла бы?
Программа сама ничего не заполнит корректно, если учет в 1С велся не "по технологии" 1С. На ютуб канале zup1c можно посмотреть подробно про это.
Главный бухгалтер
естественно!
тогда что обсуждаем? в каком месте отчёт плохой?
ну, да.... непривычно несколько: в одном разделе один период, в другом - другой.... месяц "женский" применяется..... и что? ну надо им вот так - да пожалуйста, хоть за период со среды по пятницу.
Я вообще не представляю, как начинающие бухгалтера смогут ее правильно заполнить, еще эта форма не подъемна для тех, кто с 1с на вы и отчеты в 1с не сможет под себя настроить для проверки (типа сводная справка 2 НДФЛ)
Проблема не только в марте, но и зп за декабрь, которая выплачивалась в январе.