Бухгалтеры не рады новой форме 6-НДФЛ

Если раньше на составление расчета 6-НДФЛ уходило не более 30 минут, то теперь с этой формой можно провозиться весь рабочий день, жалуются бухгалтеры.

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Напомним, что в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период. Таблицу с построчными данными смотрите здесь.

Коллеги рассказывают, что у них в 1С «пополз» весь НДФЛ при начислении зарплаты за март и пришлось заново все перепроводить. У кого-то программа не ставит в раздел 2 выплаченный доход.

Но некоторые бухгалтеры без особых трудностей заполнили расчет.

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