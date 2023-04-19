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6-НДФЛ

Бухгалтеры не рады новой форме 6-НДФЛ

Если раньше на составление расчета 6-НДФЛ уходило не более 30 минут, то теперь с этой формой можно провозиться весь рабочий день, жалуются бухгалтеры.
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Обсуждение этого отчета идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, что в разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ указывают НДФЛ за разный период. Таблицу с построчными данными смотрите здесь.

Коллеги рассказывают, что у них в 1С «пополз» весь НДФЛ при начислении зарплаты за март и пришлось заново все перепроводить. У кого-то программа не ставит в раздел 2 выплаченный доход.

Но некоторые бухгалтеры без особых трудностей заполнили расчет.

Мы решили провести опрос на эту тему. Голосуйте.

Возникли ли у вас трудности при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал?

Комментарии

10
  • Логотип Silakova
    Silakova 1 час назад

    Бухгалтер

    даже при начислении аванса за апрель ндфл начисляет как за полный оклад 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 58 минут назад

      Главный бухгалтер

      а как у Вас август включился? полный оклад?

  • Логотип Пытливая Елена
    Пытливая Елена 1 час назад

    Сделала быстро - видимо опыт помогал 😆

    • Логотип IriEro
      IriEro
      56 минут назад

      Ирина

      Наша бух по зарплате тоже легко справилась, всего лишь четыре раза уволиться грозилась и два калькулятора разбила.

      • Логотип IriEro
        IriEro
        13 минут назад

        Ирина

        Кстати, первый калькулятор пострадал из-за работы, а второй - из-за любопытства.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 56 минут назад

    Главный бухгалтер

    Я не очень понял.

    Эта тема про проблемы с самим отчётом?

    или это о проблемах в настройках программы 1сцы ? как сделать что бы программа сама заполняла бы?

    • Логотип dar2018
      dar2018 24 минуты назад

      Программа сама ничего не заполнит корректно, если учет в 1С велся не "по технологии" 1С. На ютуб канале zup1c  можно посмотреть подробно про это.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 3 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Программа сама ничего не заполнит корректно, если учет в 1С велся не "по технологии" 1С. 

        естественно!

        тогда что обсуждаем? в каком месте отчёт плохой?

        ну, да.... непривычно несколько: в одном разделе один период, в другом - другой.... месяц "женский" применяется..... и что? ну надо им вот так - да пожалуйста, хоть за период со среды по пятницу. 

  • Логотип dar2018
    dar2018 33 минуты назад

    Я вообще не представляю, как начинающие бухгалтера смогут ее правильно заполнить, еще эта форма не подъемна для тех, кто с 1с на вы и отчеты в 1с не сможет под себя настроить для проверки (типа сводная справка 2 НДФЛ)

  • Логотип Юрий Гришин1
    Юрий Гришин1 16 минут назад

    Проблема не только в марте, но и зп за декабрь, которая выплачивалась в январе.  

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