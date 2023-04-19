Хакеры требуют от промышленных компаний 1-2 млн долларов

Если организации не заплатят, их данные угрожают опубликовать в даркнете. Новая хакерская группировка заявила, что на зашифровке данных собирается только заработать, у киберпреступников нет политических мотивов.

С марта 2023 года новая хакерская группа Shadow взялась атаковать крупные промышленные организации. От них требуют 1-2 млн долларов за расшифровку данных. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Group-IB.

Вымогатели используют уязвимые сервисы, чтобы проникнуть в IT‑инфраструктуру компании и зашифровать данные через программу LockBit3. Затем киберпреступники просят за возвращение данных до 2 млн долларов.

«В ходе расследования инцидента специалистами Group-IB выявлен факт ошибочного набора атакующими команды PowerShell на украинской раскладке клавиатуры. Кроме того, выявлены инструменты, аналогичные использованным в атаках неизвестной группировкой на российские банки в 2018 году», – сообщили в Group-IB.

Если атакованная компания отказывается платить, хакеры угрожают слить данные в даркнете. Представители Shadow заявляют, что их интересуют только деньги. Они действуют не по политическим мотивам.

Подобное поведение киберпреступников характерно для вымогателей, которые шантажируют компании из США, Европы, Азии. В РФ такой инструмент долгое время не использовался.

В 2022 году хакерские атаки с применением программ-вымогателей стали самыми популярными, на них пришлось 68% всех случаев.