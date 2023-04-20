Запустили новый сервис для подтверждения НДС 0% экспортерами

С помощью сервиса ФНС экспортеры могут быстро сформировать электронный реестр, куда включены сведения из декларации на товары, перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Налоговики запустили в промышленную эксплуатацию сервис «Офис экспортера».

С 1 января 2024 года представление экспортерами реестров только в электронном виде станет обязательным, напомнили в ФНС.

В сервисе также можно подготовить обязательные электронные реестры деклараций на товары для экспресс-грузов или реестры таможенных деклараций CN 23 в случае отправки товаров международными почтовыми отправлениями.

Авторизоваться в сервисе «Офис Экспортера» можно по логину и паролю (для ИП) или электронному сертификату (для юрлиц), которые сейчас используются при входе личные кабинеты ИП и юрлиц.