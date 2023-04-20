В приложении «Честный знак» теперь можно проверить качество алкоголя

Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.
«Честный знак» провел интеграцию с приложением Росалкогольрегулирования. Теперь пользователи могут сканировать маркировку на бутылках алкоголя и там же оставлять жалобу, если товар оказался поддельным.
В мобильном приложении также доступна информация о лицензии магазина на продажу спиртного.
Всего приложение «Честный знак» установили почти 10 млн россиян. Чиновники считают, что общественный контроль поможет бороться с нелегальной продукцией в условиях моратория на проверки.
Недавно мы писали, что в первом квартале 2023 года пользователи «Честного знака» проверили 464 тысяч сигарет. Теперь очередь за алкоголем.
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