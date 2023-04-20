🙉 Пошла путаница с кодами периодов в уведомлении по ЕНП

Скрином своего уведомления и реакцией ИФНС на него ИП поделился в Telegram-чате ФНС.
Для НДФЛ по ставкам 13% и 15% есть разные КБК. Это касается не только налоговых агентов, которые удерживают налог у работников, но и индивидуальных предпринимателей, которые применяют общий режим налогообложения.
Причем для ставок 13% КБК у налоговых агентов и ИП – разные.
А для ставки 15% – КБК одинаковый.
Смотрите в таблице КБК для ИП на ОСНО.
Размер налоговой базы
КБК
До 5 млн рублей
18210102020011000110
Свыше 5 млн рублей
18210102080011000110
ИП за 1 квартал получил доход 5 228 953 руб.
Соответственно, налог составил:
по ставке 13% – 650 000 (5 000 000×13%);
по ставке 15% – 34 343 ((5 228 953 – 5 000 000) х 15%).
Это авансовый платеж за 1 квартал. Код периода для уведомления – 34/01.
Так ИП и заполнил уведомление. Но налоговики не хотят начислять по нему налог и требуют исправить.
ИФНС сообщает, что на КБК 15% уведомление с кодом 34/01 можно сдать не ранее 1 октября.
«А что, более 5 миллионов можно только с 1 октября зарабатывать?», – интересуется ИП.
Дело в том, что по задумке ФНС, код 34/01 имеет два значения:
первый квартал;
первый месяц 4 квартала (октябрь).
ИП указал налог на 1 квартал, а ИФНС считает, что он сдал уведомление за октябрь.
Кстати, наши читатели еще в прошлом году обращали внимание, что эти коды могут вызвать путаницу.
Напомним, коды «двойного назначения» такие:
34/01 – это одновременно и 1 квартал, и октябрь;
34/02 – это одновременно и 2 квартал, и ноябрь;
34/03 – это одновременно и 3 квартал, и декабрь;
34/04 – это одновременно и 4 квартал, и период с 23.12 по 31.12.
Обычно для разных налогов один из этих кодов либо ежеквартальный, либо ежемесячный. Но в случае с НДФЛ 15% ситуация такая, что для агентов это код месяца, а для ИП – код квартала.
Добавим, что ФНС разработала таблицу для уведомлений по всем налогам. В этой таблице налоговые агенты и ИП на ОСНО не разделяются. Коды периодов там – ежемесячные.
Между тем, налоговые агенты платят НДФЛ ежемесячно, а ИП – ежеквартально.
Комментарии1
Архимед проинтуичил еще в декабре, что в апреле начнется путаница)) 😃