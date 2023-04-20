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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙉 Пошла путаница с кодами периодов в уведомлении по ЕНП

Налоговики не проводят уведомление ИП, который в 1 квартале заработали более 5 млн рублей. Краснодарская ИФНС утверждает, что ИП на ОСНО может заработать более 5 млн рублей никак не раньше октября 2023 года. Все дело в кодах периода в уведомлении.
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Скрином своего уведомления и реакцией ИФНС на него ИП поделился в Telegram-чате ФНС.

Для НДФЛ по ставкам 13% и 15% есть разные КБК. Это касается не только налоговых агентов, которые удерживают налог у работников, но и индивидуальных предпринимателей, которые применяют общий режим налогообложения.

Причем для ставок 13% КБК у налоговых агентов и ИП – разные.

А для ставки 15% – КБК одинаковый.

Смотрите в таблице КБК для ИП на ОСНО.

Размер налоговой базы

КБК

До 5 млн рублей

18210102020011000110

Свыше 5 млн рублей

18210102080011000110

ИП за 1 квартал получил доход 5 228 953 руб.

Соответственно, налог составил:

  • по ставке 13% – 650 000 (5 000 000×13%);

  • по ставке 15% – 34 343 ((5 228 953 – 5 000 000) х 15%).

Это авансовый платеж за 1 квартал. Код периода для уведомления – 34/01.

Так ИП и заполнил уведомление. Но налоговики не хотят начислять по нему налог и требуют исправить.

ИФНС сообщает, что на КБК 15% уведомление с кодом 34/01 можно сдать не ранее 1 октября.

«А что, более 5 миллионов можно только с 1 октября зарабатывать?», – интересуется ИП.

Дело в том, что по задумке ФНС, код 34/01 имеет два значения:

  • первый квартал;

  • первый месяц 4 квартала (октябрь).

ИП указал налог на 1 квартал, а ИФНС считает, что он сдал уведомление за октябрь.

Кстати, наши читатели еще в прошлом году обращали внимание, что эти коды могут вызвать путаницу.

Напомним, коды «двойного назначения» такие:

  • 34/01 – это одновременно и 1 квартал, и октябрь;

  • 34/02 – это одновременно и 2 квартал, и ноябрь;

  • 34/03 – это одновременно и 3 квартал, и декабрь;

  • 34/04 – это одновременно и 4 квартал, и период с 23.12 по 31.12.

Обычно для разных налогов один из этих кодов либо ежеквартальный, либо ежемесячный. Но в случае с НДФЛ 15% ситуация такая, что для агентов это код месяца, а для ИП – код квартала.

Добавим, что ФНС разработала таблицу для уведомлений по всем налогам. В этой таблице налоговые агенты и ИП на ОСНО не разделяются. Коды периодов там – ежемесячные.

Между тем, налоговые агенты платят НДФЛ ежемесячно, а ИП – ежеквартально.

Комментарии

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  • Логотип бух2007
    бух2007
    6 минут назад

    Архимед проинтуичил еще в декабре, что в апреле начнется путаница)) 😃

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