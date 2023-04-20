Китайские смартфоны начали продаваться с предустановленным RuStore

Производителям электроники может грозить отключение от сервисов Google. Чтобы продолжать пользоваться операционной системой Android, они могут отказаться от официальных поставок в пользу параллельного импорта.

Производители смартфонов из Китая предустанавливают на свои устройства магазин отечественных мобильных приложений RuStore. Об этом пишет «Коммерсант».

При первом включении смартфонов Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и других пользователи должны самостоятельно разрешить доступ RuStore к системным настройкам Android.

Такие разрешения не могут быть даны по умолчанию, поскольку это запрещено лицензией Google.

С 1 января 2023 года RuStore вошел в список обязательных программ, с которым смартфоны должны продаваться на территории РФ.

Недавно на «Клерке» была новость, что электронная техника в стране будет продаваться с предустановленными Rustore и приложением «Честный знак».

Собеседник «Коммерсанта» считает, что компаниям, которые предустанавливают RuStore на свои Android-устройства, может грозить отключение от сервисов Google. Не исключено, что производители откажутся от официальных поставок электроники и выберут параллельный импорт.

Это потому, что компании Google принадлежат права на мобильную операционную систему Android.