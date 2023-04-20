❓ Арбитражные управляющие не понимают, как им сдавать уведомления по ЕНП. В ЛК такой возможности нет

Сегодня мы рассказывали про сложности с уведомлениями по НДФЛ предпринимателей на ОСНО.
Теперь выявилась еще одна проблема у тех, кто платит НДФЛ с профессиональной деятельности (по аналогии с ИП на ОСНО). Речь идет об арбитражных управляющих.
Жалобы поступают в Telegram-чат ФНС.
Арбитражный управляющий, как и ИП на ОСНО, должен ежеквартально платить авансовые платежи по НДФЛ.
А вот с уведомлениями по этому налогу – проблема.
Арбитражный управляющий – это не ИП, у него нет личного кабинета ИП.
Есть личный кабинет физлица. Но в этом ЛК нет возможности подать уведомление. И что делать? Этот вопрос задали в чате ФНС.
Еще спросили, какой код указывать в уведомлении на авансы по НДФЛ – 34/01? Мы уже рассказывали, что из-за этого кода по НДФЛ пошли проблемы.
Кроме того, в местной ИФНС ему вообще сказали, что уведомления от него не нужны. Надо только платить. А все начисления сделают потом, когда он сдаст декларацию.
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