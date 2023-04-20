10 директорских «хочу», которые может исполнить бухгалтер с помощью управленки

Запрос собственницы был следующий: «Почему бизнес зарабатывает, а денег нет?», – рассказывает Нелли Лаушина.
Из месяца в месяц вылезали кассовые разрывы: чтобы заплатить за аренду или поставщикам приходилось занимать деньги у родственников. Казалось, бизнес убыточный и нужно его закрывать.
Но финансовая модель показала:
маржинальность продукта — 57%;
постоянных расходов меньше чем переменных;
бизнес работает в плюс при небольших оборотах;
расходы на зарплату составляли 25% оборота;
компания зарабатывает деньги, в течение 3-х лет выручка постоянно растет.
Причина вечных кассовых разрывов скрывалась в неправильной работе с запасами и неграмотной работой с дебиторкой.
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Избавились от низколиквидных запасов;
Увеличили выручку в 2, а прибыль – в 4 раза;
Внедрили подсчет прибыли по многочисленным направлениям компании;
Закрыли накопленные миллионные убытки;
Нашли утечку денег из-за неэффективных сотрудников;
Нашли точку роста.
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