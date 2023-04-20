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Управленческий учет

10 директорских «хочу», которые может исполнить бухгалтер с помощью управленки

Ученица нашего курса, освоившая управленческий учет, рассказала про свои первые успехи в деле спасения бизнеса.
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Запрос собственницы был следующий: «Почему бизнес зарабатывает, а денег нет?», – рассказывает Нелли Лаушина.

Из месяца в месяц вылезали кассовые разрывы: чтобы заплатить за аренду или поставщикам приходилось занимать деньги у родственников. Казалось, бизнес убыточный и нужно его закрывать.

Но финансовая модель показала:

  • маржинальность продукта — 57%;

  • постоянных расходов меньше чем переменных;

  • бизнес работает в плюс при небольших оборотах;

  • расходы на зарплату составляли 25% оборота;

  • компания зарабатывает деньги, в течение 3-х лет выручка постоянно растет.

Причина вечных кассовых разрывов скрывалась в неправильной работе с запасами и неграмотной работой с дебиторкой.

Записывайтесь на курс, мы научим вас управлять финансами бизнеса и спасать компании от краха.

Другие наши ученики на управленке имеют в копилке такие кейсы:

  • Избавились от низколиквидных запасов;

  • Увеличили выручку в 2, а прибыль – в 4 раза;

  • Внедрили подсчет прибыли по многочисленным направлениям компании;

  • Закрыли накопленные миллионные убытки;

  • Нашли утечку денег из-за неэффективных сотрудников;

  • Нашли точку роста.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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