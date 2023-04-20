10 директорских «хочу», которые может исполнить бухгалтер с помощью управленки

Ученица нашего курса, освоившая управленческий учет, рассказала про свои первые успехи в деле спасения бизнеса.

Запрос собственницы был следующий: «Почему бизнес зарабатывает, а денег нет?», – рассказывает Нелли Лаушина.

Из месяца в месяц вылезали кассовые разрывы: чтобы заплатить за аренду или поставщикам приходилось занимать деньги у родственников. Казалось, бизнес убыточный и нужно его закрывать.

Но финансовая модель показала:

маржинальность продукта — 57%;

постоянных расходов меньше чем переменных;

бизнес работает в плюс при небольших оборотах;

расходы на зарплату составляли 25% оборота;

компания зарабатывает деньги, в течение 3-х лет выручка постоянно растет.

Причина вечных кассовых разрывов скрывалась в неправильной работе с запасами и неграмотной работой с дебиторкой. Записывайтесь на курс, мы научим вас управлять финансами бизнеса и спасать компании от краха.

Другие наши ученики на управленке имеют в копилке такие кейсы:

Избавились от низколиквидных запасов;

Увеличили выручку в 2, а прибыль – в 4 раза;

Внедрили подсчет прибыли по многочисленным направлениям компании;

Закрыли накопленные миллионные убытки;

Нашли утечку денег из-за неэффективных сотрудников;

Нашли точку роста.

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