Пункты выдачи заказов Ozon теперь есть в офисах «Почты России»

«Почта России» подключила больше 600 своих отделений к сотрудничеству с маркетплейсом Ozon. Об этом сообщается на сайте «Почты».

Получить заказы с Ozon на почте можно в 50 регионах. Больше всего таких ПВЗ находится в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске.

«Теперь в рамках эксперимента в 600 почтовых отделениях мы хотим предоставить покупателю более широкий выбор локаций для самовывоза – самого популярного способа доставки среди наших покупателей», – сообщил директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.

Маркетплейс планирует доставлять заказы в офисы «Почты России» для жителей отдаленных регионов. В компании Ozon считают, что в 22,5 тыс. почтовых отделений можно организовать сервис по выдаче заказов.

Недавно стало известно, что Ozon построил крупнейший логистический центр в Казахстане. Маркетплейс будет быстрее доставлять заказы по РФ и Казахстану.