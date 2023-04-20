«Лукойл» выплатит инвесторам дивиденды по 438 рублей на акцию

Компания назначила дату «отсечки» на 5 июня 2023 года. Держателям акций выплатят дивиденды за 2022 год.

Совет директоров ПАО «Лукойл» принял решение выплатить за 2022 год дивиденды в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

В эту сумму не входят промежуточные дивиденды в размере 256 рублей на акцию, которые компания выплатила по результатам девяти месяцев 2022 года

«Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 5 июня 2023 года», – сказано в сообщении.

Годовое собрание акционеров назначено на 25 мая 2023 года, оно будет заочным, участники определяются по состоянию на 1 мая.

В июне 2022 года акционеры «Лукойла» приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.