Предлагают поменять порядок расчета амортизации и ввести обязательную переоценку ОС

Законопроект, разработанный коммунистами, внесен в Госдуму.
По задумке авторов проекта, бизнес должен проводить переоценку основных фондов, чтобы не было существенного отличия балансовой стоимости ОС от рыночной.
Порядок и периодичность такой переоценки определит правительство.
При расчете налога на прибыль в состав затрат можно будет включать суммы амортизации, фактически использованных на финансирование инвестиций (на модернизацию, обновление) основных фондов, а не суммы начисленной амортизации.
Если будет нецелевое использование амортизационных отчислений, то с компании будут взимать повышенный налог на прибыль 30%.
Комментарии1
Главный бухгалтер
а как это?
..... вдруг кто себе заберёт!