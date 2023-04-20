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Амортизация основных средств

Предлагают поменять порядок расчета амортизации и ввести обязательную переоценку ОС

Начислять амортизацию на основные средства надо не с первоначальной, а с их восстановительной стоимости. Такую норму хотят внести в НК РФ.
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Законопроект, разработанный коммунистами, внесен в Госдуму.

По задумке авторов проекта, бизнес должен проводить переоценку основных фондов, чтобы не было существенного отличия балансовой стоимости ОС от рыночной.

Порядок и периодичность такой переоценки определит правительство.

При расчете налога на прибыль в состав затрат можно будет включать суммы амортизации, фактически использованных на финансирование инвестиций (на модернизацию, обновление) основных фондов, а не суммы начисленной амортизации.

Если будет нецелевое использование амортизационных отчислений, то с компании будут взимать повышенный налог на прибыль 30%.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 7 минут назад

    Главный бухгалтер

    суммы амортизации, фактически использованных на финансирование инвестиций. а не суммы начисленной амортизации.

    а как это?

    Если будет нецелевое использование амортизационных отчислений,

    ..... вдруг кто себе заберёт!

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