🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Как исправить ошибки в ЕФС-1

Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки. Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.