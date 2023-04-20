Таможня восстановила работу своих электронных сервисов декларирования

Федеральная таможенная служба восстановила работу электронного декларирования в регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.
«Электронное декларирование в регионах восстановлено, декларирование товаров в регионах, в том числе авторегистрация и автовыпуск, осуществляется в штатном режиме», – сказано в сообщении.
Все таможенные операции теперь проходят в штатном режиме.
Ранее мы писали, что ФТС попала под атаку хакеров. Из строя были выведены информационные ресурсы таможни, все документы заполнялись в бумажном виде.
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