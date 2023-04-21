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Банки

Несколько стран ЕС предложили отключить Газпромбанк от SWIFT

Тогда европейские страны не смогут оплачивать импорт нефти, им придется переходить на альтернативные системы.
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Польша и страны Балтии обратились к Евросоюзу, чтобы отключить Газпромбанк от международной банковской системы SWIFT. Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на портал EUobserver.

«Исключение Газпромбанка из системы SWIFT имеет приоритетное и символическое значение», – заявили представители стран ЕС.

Через Газпромбанк Европа оплачивает импорт нефти. Если банк отключить от SWIFT, то им придется пользоваться СПФС (Системой передачи финансовых сообщений) или CIPS (китайской трансграничной межбанковской системой).

Также Польша и страны Балтии призвали Евросоюз заморозить активы Газпромбанка, других финорганизаций и их дочерних компаний.

В марте 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11 пакет санкций не будет вводить новые ограничение. Он нужен, чтобы бороться с обходом уже действующих санкций.

Комментарии

1
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 13 минут назад

    Татьяна

    Повеяло летним теплом. Европейцы выдохнули и решили, что снова пора.

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