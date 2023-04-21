Предлагают поднять НДФЛ для богатых, чтобы помочь мобилизованным

Такое предложение внесли депутаты от «СР» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов.
Депутаты предлагают гарантировать жизненно необходимое обеспечение мобилизованных и их семей с помощью фискального механизма, аналогичного принципу работы Фонда «Круг добра», перелает ИА ТАСС.
Предполагается, что граждане с доходом более 12 млн рублей в год будут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.
Сейчас от мобилизованных поступают обращения с просьбой обеспечить их такими средствами, как антидронные устройства, тактические БПЛА, пиломатериаламы, тепловизоры, автотранспорт.
«Мы должны помочь миллионерам разделить судьбу с народом, несущим все тяготы войны», – заявил Кузнецов.
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