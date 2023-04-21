Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
НДФЛ

Предлагают поднять НДФЛ для богатых, чтобы помочь мобилизованным

Ставку НДФЛ с доходов свыше 12 млн рублей хотят установить на уровне 17%.
155

Такое предложение внесли депутаты от «СР» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов.

Депутаты предлагают гарантировать жизненно необходимое обеспечение мобилизованных и их семей с помощью фискального механизма, аналогичного принципу работы Фонда «Круг добра», перелает ИА ТАСС.

Предполагается, что граждане с доходом более 12 млн рублей в год будут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.

Сейчас от мобилизованных поступают обращения с просьбой обеспечить их такими средствами, как антидронные устройства, тактические БПЛА, пиломатериаламы, тепловизоры, автотранспорт.

«Мы должны помочь миллионерам разделить судьбу с народом, несущим все тяготы войны», – заявил Кузнецов.

Комментарии

2
  • Логотип stalk
    stalk 1 час назад

    Развалили работающую систему уплаты налогов. Вместо исправления ошибок проще всего поднять ставки.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    «Мы должны помочь миллионерам разделить судьбу с народом, несущим все тяготы войны», – заявил Кузнецов.

    Разве у нас не СВО?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Вадим Петров
Вадим Петров
6-НДФЛ

ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6‑НДФЛ за первый квартал

До подачи 6-НДФЛ за первый квартал осталось меньше недели (крайний срок подачи - 25 апреля). Тем, кто еще неподал отчет, пригодится информация одного из региональных УФНС о том, какие ошибки в заполнении расчета налоговые агенты допускают чаще всего.

ФНС сообщила о самых частых ошибках в 6‑НДФЛ за первый квартал
125
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
Кадровые документы

Оформили кадровый документ «задним числом»? Узнайте, какие могут быть последствия

Компании нередко оформляют кадровые документы с нарушением закона. К примеру, меняют условия трудового договора уже после его подписания. Подобные ситуации – весомый повод для проверки бизнеса. Сегодня расскажем, что ждет работодателя при выявлении таких случаев. 

Оформили кадровый документ «задним числом»? Узнайте, какие могут быть последствия
62
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
НДФЛ

Налог на дивиденды: изменения и особенности в 2023 году

В 2023 году налоги с дивидендов нужно рассчитывать и платить по новым правилам. Особенности есть и для физических лиц, и для юридических. Разбираемся, какие ставки применять для НДФЛ и налога на прибыль, когда и как их перечислять в бюджет.

Налог на дивиденды: изменения и особенности в 2023 году
356
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
ПСН

Все о ПСН: от сферы применения и ограничений до расчета налога и порядка его уменьшения

Патентная система налогообложения – специальный режим, «привилегии» по применению которого предоставлены исключительно физическим лицам, зарегистрированным в качестве ИП. Компании и самозанятые граждане не вправе использовать льготную налоговую систему.

Все о ПСН: от сферы применения и ограничений до расчета налога и порядка его уменьшения
90
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Кредитование

Как рассчитать расходы по кредиту для юридического лица (таблицы, примеры и объяснения на пальцах)

Для бизнеса кредит — зачастую необходимость. Здоровая и крепкая компания использует эти деньги на пополнение оборотных средств. Иное предприятие может закрыть с их помощью кассовый разрыв. Однако важно понимать, какая будет переплата и на какой процент и условия соглашаться. Рассказываем о нюансах кредитования юридических лиц.

Как рассчитать расходы по кредиту для юридического лица (таблицы, примеры и объяснения на пальцах)
33
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
Подотчет, командировки

Как правильно выплатить суточные в 2023 году

Работодатель, отправляя сотрудника в деловую поездку, обязан выплачивать ему суточные. В статье расскажем, как правильно определить их размер в зависимости от вида командировки и ее длительности. 

Как правильно выплатить суточные в 2023 году
160
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Гайд по сотрудничеству с самозанятыми: что нужно учесть

Сотрудничество с самозанятыми исполнителями в последнее время приобретает всё большую популярность. За них не нужно платить налоги и взносы, сдавать отчетность и оплачивать им больничные. Но чтобы сотрудничество было взаимовыгодным и беспроблемным, нужно учесть несколько важных моментов.

Гайд по сотрудничеству с самозанятыми: что нужно учесть
141
Читать еще