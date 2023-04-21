🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Налог на дивиденды: изменения и особенности в 2023 году

В 2023 году налоги с дивидендов нужно рассчитывать и платить по новым правилам. Особенности есть и для физических лиц, и для юридических. Разбираемся, какие ставки применять для НДФЛ и налога на прибыль, когда и как их перечислять в бюджет.