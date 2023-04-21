Бухгалтеры обсуждают, как объяснить директору риски дробления. Эксперт предупреждает, что налоговики по-прежнему внимательны к таким схемам

Директор хочет возглавлять две фирмы сразу и при этом не боится дробления. Как объяснить ему риски, спрашивает бухгалтер у коллег.

Ситуацию в «Красном уголке бухгалтера» описали так:

«Директор открыл новую фирму для экспорта (одна фирма для работы по России уже есть). В обоих фирмах он директор. Считает, что проблем с налоговой не будет, в том плане, что налоговая это может расценить как дробление бизнеса и в последствии откажет в возмещении НДС. Были ли подобные ситуации у кого-нибудь? Были ли проблемы с возмещением НДС? Или можно так работать...»

Коллеги наставляют:

«Здесь главное – уйти от признаков дробления: разные сайты, разная направленность работы, коллектив знает в какой фирме работает. В принципе, правильные документы – залог успеха!»

Кто-то обратил внимание, что бухгалтер ничего не сказала про налоговые режимы компаний. Ведь если обе фирмы на ОСНО, претензий быть не должно. Нет налоговой выгоды.

Мы спросили у эксперта, стоит ли махнуть рукой на риски дробления – может, налоговики сейчас больше внимания обращают на другие схемы? Вот что ответил Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»: