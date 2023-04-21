❗️ За возмещение ущерба можно будет освободиться от уголовной ответственности. Закон заработает с 25 апреля

Принят Федеральный закон от 14 апреля 2023 г. № 116-ФЗ, который дает больше возможностей избавиться от уголовной ответственности в некоторых случаях.
- частью 2, п. «в» ч. 3 ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав»);
- пунктом «б» ч. 2 ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»);
- пунктом «б» ч. 2 ст. 171 («Незаконное предпринимательство»);
- пунктом «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»);
- пунктом «в» ч. 2 ст. 178 («Ограничение конкуренции»);
- частью 2 ст. 185.6 («Неправомерное использование инсайдерской информации»);
- пунктом «а» ч. 2 ст. 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
– Несмотря на очевидно позитивные тенденции в создании благоприятного делового климата, новый законопроект охватит около 400-500 приговоров в год и кардинально не повлияет на общую картину, – считает адвокат по уголовным делам Рафаэль Данельян. – Да, очередное расширение перечня составов, по которым возможно освобождение от ответственности в связи с возмещением ущерба, охватило пункты и части с крупным и особо крупным размером дохода и ущерба. Но вот что важно: законопроектом не затронуты квалифицированные составы с соучастием, использованием служебного положения и иными общественно-опасными признаками. Поэтому и влияния на общую картину дел не будет – ввиду низкой популярности указанных категорий дел у правоохранителей.
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