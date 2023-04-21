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Личные сообщения
ЕНП (единый налоговый платеж)

🤔У арбитражных управляющих продолжаются проблемы с НДФЛ из-за ЕНП. Эксперт советует писать напрямую налоговикам

У арбитражных управляющих нет личного кабинета ИП, они считаются физлицами. Выходит, что обязанность подавать уведомления по НДФЛ у них есть, а возможности это сделать в личном кабинете нет.
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Об этой проблеме недавно писали на «Клерке». Вот что говорит юрист Александр Никулин.

То, что сейчас идет обкатка новой системы, и у всех с этим множество проблем – не секрет. Это знает и сама налоговая.

Строго говоря, для АУ вариантов не слишком много: если обязанность сдавать уведомления, то ее придется выполнять или доказывать потом объективную невозможность выполнения. Например, отсутствие необходимых кодов или возможностей программного обеспечения.

Но на программу можно ссылаться, только если других способов подачи нет. Если же возможен и бумажный вариант подачи, то сослаться на недоработки программы / сервиса уже не получится. Тем более, что налоговики сказали об этом в нашем примере.

Скорее всего, сервис в итоге дополнят или объяснят, что можно использовать какой-то другой, но на это нужно время.

Лучше всего, конечно, было бы направить официальный запрос в свое местное или региональное подразделение ФНС, чтобы получить четкое разъяснение. Думаю, сейчас это все, что можно сделать.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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