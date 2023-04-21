Отечественный аналог ChatGPT ждут почти 80% россиян

Все потому, что 57% не доверяют иностранному чат-боту в плане информационной безопасности.

Чат-бот ChatGPT стремительно завоевывает популярность по всему миру, но в России многие говорят о том, что нужен отечественный аналог.

Аналитики Rambler&Co опросили почти 250 тысяч интернет-пользователей и выяснили, что 78% из них ждут российский аналог бота.

57% заявили, что не доверяют ChatGPT в плане информационной безопасности: а вдруг данные из нейросети утекут не туда, куда надо?

Поэтому многие считают, что работу нейросетей надо регулировать на законодательном уровне. Таких оказалось 60% опрошенных.

Недавно на «Клерке» писали, что у ChatGPT уже появился отечественный аналог, но пока о массовом пользовании им ничего не известно.

Между тем, в некоторых странах о применении ChatGPT задумались сами власти. «Форбс» пишет, что в Японии, например, с помощью чат-бота хотят бороться с бюрократизмом: нейросеть будет излагать законы и постановления более понятным языком.