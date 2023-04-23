Работодатель не удерживает НДФЛ с зарплаты дистанционщиков, работающих за границей

Российская компания в отношении доходов от источников за пределами РФ не признается налоговым агентом, объяснила ФНС.

Зарплата за выполнение дистанционной работы в иностранном государстве по трудовому договору, заключенному гражданином РФ с российской компанией, в целях НДФЛ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на вопросы на своем сайте.

Если такой дистанционный сотрудник не признаются налоговым резидентом РФ, то его зарплата не облагается НДФЛ в РФ.

Если сотрудник – налоговый резидент РФ, то он сам декларирует свои доходы в виде зарплаты (по форме 3-НДФЛ) и платит НДФЛ.