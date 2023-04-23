Компенсация дистанционщикам 35 рублей в день не будет облагаться НДФЛ и взносами

Работодатели должны платить компенсацию дистанционным сотрудникам, которые используют свое оборудование для работы. Эта компенсация не облагается НДФЛ и взносами, но нужны подтверждающие документы. Сделают норматив без документов.

35 рублей за каждый день работы дистанционщика будут необлагаемыми.

Это компенсация за использование:

оборудования;

программно-технических средств;

средств защиты информации;

иных средств.

Правительственный законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.

Необлагаемой будет компенсация либо 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.

Размер компенсации должен быть прописан в колдоговоре, ЛНА, трудовом договоре, допсоглашении к трудовому договору.

При определении этого размера (35 рублей) учитывались мнения представителей делового сообщества и региональных властей, говорится в пояснительной записке к проекту.