Компенсация дистанционщикам 35 рублей в день не будет облагаться НДФЛ и взносами

35 рублей за каждый день работы дистанционщика будут необлагаемыми.
Это компенсация за использование:
оборудования;
программно-технических средств;
средств защиты информации;
иных средств.
Правительственный законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.
Необлагаемой будет компенсация либо 35 рублей в день, либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.
Размер компенсации должен быть прописан в колдоговоре, ЛНА, трудовом договоре, допсоглашении к трудовому договору.
При определении этого размера (35 рублей) учитывались мнения представителей делового сообщества и региональных властей, говорится в пояснительной записке к проекту.
Комментарии2
Эти 35 рублей так же смешны как и суточные 700 рублей
https://sozd.duma.gov.ru/bill/343435-8
Кстати, исходной редакцией указанного законопроекта также предусматривается оформление социальных вычетов по НДФЛ (в том числе по оплате медицинской помощи) в проактивном порядке:
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Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации <...> следующие изменения:
<...>
24) в статье 221-1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 и 7 пункта 1 статьи 219, подпунктом 2 пункта 1 статьи 219-1 и подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, могут быть предоставлены в упрощенном порядке, установленном настоящей статьей (далее - упрощенный порядок).";
<...>
в) дополнить пунктами З1 и З2 следующего содержания:
"З1. В целях настоящей статьи суммы социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 (за исключением социального налогового вычета в размере стоимости лекарственных препаратов, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса), 4 и 7 пункта 1 статьи 219 настоящего Кодекса, определяются исходя из сведений о фактических расходах налогоплательщика на оказанные услуги, <...> в случае представления таких сведений <...> организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, <...>, в налоговый орган <...> в электронной форме в порядке и по формату, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
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При этом необходимость получения согласия налогоплательщика на передачу данных в налоговые органы исходной редакцией законопроекта № 343435-8 не предусматривается.
Надеюсь, когда ко второму чтению подготовят поправки к законопроекту № 343435-8, в их состав включат право отказа пациента от передачи данных в налоговые органы.
Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.
И не все люди захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.
Да и частным клиникам будет не очень выгодно передавать за свой счет в налоговые органы данные абсолютно на всех пациентов.
То есть это тот самый случай, когда интересы предпринимателей и потребителей направлены в одну сторону :)