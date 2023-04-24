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Маркетплейсы

Маркетплейсы смогут в два раза снизить межбанковскую комиссию. Но только если будут пиарить НСПК

Для этого онлайн-площадки должны за свой счет продвигать сервисы НСПК, участвовать в партнерских программах и делать популярными оплаты по картам «Мир» и СБП.
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С 1 мая 2023 года у маркетплейсов появится возможность вдвое сократить размер межбанковской комиссии, если они будут продвигать сервисы Национальной системы платежных карт (НПСК). В частности, оплату по системе быстрых платежей (СБП). Об этом пишет «Коммерсант».

Тогда НСПК сделает для маркетплейсов пониженную ставку межбанковской комиссии в размере 0,5%.

Сейчас банк-эквайер маркетплейса платит от 0,8% до 1% банку, чьей картой клиент оплачивает покупки. Чтобы комиссия снизилась, торговая онлайн-площадка должна участвовать в программе лояльности НСПК и в партнерских программах «Мир».

«По сути, НСПК хочет компенсировать расходы на маркетинг за счет доходов участников – эмитентов, для маркетплейса такой механизм будет выгодным, ведь они наверняка не собираются тратить всю полученную экономию на продвижение карт „Мир“», – сообщил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Wildberries уже с 1 октября 2020 года ввел скидку 5% для клиентов, которые платят через СБП. Скидка при оплате картой «Мир» составляла 3%. Акция заканчивается 1 мая 2023 года. Однако новые предложения НСПК будет мотивировать маркетплейс продлить программы.

В компании Ozon сообщили, что тоже участвуют в партнерских программах НСПК.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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