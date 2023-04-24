Изменят порядок деления налога на прибыль для компаний с обособками

В Госдуму внесен правительственный законопроект.
Из-за разного уровня зарплат в регионах для более справедливого распределения налога на прибыль исключают показатель «расходы на оплату труда».
Сейчас для распределения (доли) учитывают такие показатели:
удельный вес среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда);
удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества.
Определяют эти два показателя и потом считают среднюю арифметическую величину.
То есть сейчас компания сама выбирает, какой показатель брать – численность или ФОТ.
Теперь у компании не будет выбора. Считать долю налога по обособке надо будет только по численности и ОС.
Комментарии1
Алексей ЁлкинГлавный бухгалтер
похоже на хвост сороки....