Изменят порядок деления налога на прибыль для компаний с обособками

Сейчас для расчета доли налога на прибыль в региональный бюджет по каждой обособке учитывают основные средства и ССЧ или ФОТ. Зарплату исключат из формулы.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Из-за разного уровня зарплат в регионах для более справедливого распределения налога на прибыль исключают показатель «расходы на оплату труда».

Сейчас для распределения (доли) учитывают такие показатели:

удельный вес среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда);

удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Определяют эти два показателя и потом считают среднюю арифметическую величину.

То есть сейчас компания сама выбирает, какой показатель брать – численность или ФОТ.

Теперь у компании не будет выбора. Считать долю налога по обособке надо будет только по численности и ОС.