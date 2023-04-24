Сбер запустил еще одну свою нейросеть GigaChat

Нейросеть может отвечать на вопросы пользователей, создавать тексты и картинки на основе описаний и писать программный код.

Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети. Об этом сообщается на сайте компании.

Нейросеть GigaChat умеет поддерживать диалог, писать программный код, генерировать тексты и картинки. В отличие от иностранного ChatGPT, GigaChat лучше понимает русский язык.

GigaChat на первом этапе будет доступна по приглашениям в закрытом телеграм-канале. Как только администраторы одобрят заявку, пользователи получат доступ к тестированию нейросети.

Модель внедряется в продукты и сервисы Сбера. В ближайшее время виртуальный ассистент Салют получит все возможности нейросети.

У Сбера уже есть нейросеть Kandinsky, которую компания недавно обновляла.